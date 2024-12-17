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مخالفات المرور.. تعرف على إجراءات نقل ملكية السيارات إلكترونيا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 05:33 م
مخالفات المرور.. تعرف على إجراءات نقل ملكية السيارات إلكترونيا بوابة مرور مصر الإلكترونية
كتب عبد الرحمن سيد

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اشترطت إدارة المرور عبر موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية على ملاك السيارات الالتزام بمجموعة من التعليمات لتسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص.  

أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:

- تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).
- تقديم السند القانونى الناقل للملكية.
- تقديم مستند شهادة براءة الذمة.
- تقديم مستند شهادة المخالفات.
- تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.
 

ثانيا الإجراءات:

- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.
- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.
- فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط.

 

 

 







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