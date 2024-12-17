محافظ مطروح يفتتح 3 مدارس فى مدينة الحمام بتكلفة 33 مليون جنيه

مطروح – حسن مشالي

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، 3 مدارس جديدة بمدينة الحمام، بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه، فى إطار حتفالات محافظة مطروح، بالعيد القومى وإحياء ذكرى معركة وادى ماجد، ونضال أبناء القبائل ضد الاحتلال البريطانى عام 1915، ضمن برنامج متنوع، يستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

يشمل افتتاح عدد من المشروعات والخدمات، التى تم تنفيذها خلال العام الجارى، وتنظيم حفل زفاف جماعى، وتنظيم مسابقة وأمسيات للشعر البدوى، وتنظيم استعراض وسباق للخيل، بمشاركة فرسان مطروح بالزى البدوى التراثي.

وتفقد وافتتح محافظ مطروح، خلال زيارته مدينة الحمام، عدد من المنشأت بمدينة الحمام يرافقه النائب رزق جالى عضو مجلس النواب، ووجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة الحمام، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وافتتح اللواء خالد شعيب، ترافقه نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس طارق عبد الله مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، أعمال توسعة 3 مدارس جديدة بإجمالى 33 فصلا، بتكلفة 29.4 مليون جنيه، شملت أعمال توسعة مدرسة أسامة بن زيد تعليم اساسى بنين تضم 16 فصل بتكلفة 8.4 مليون جنيه، وأعمال توسعة مدرسة معاذ بن جبل تعليم أساسى بنات بتضم 11 فصلا بتكلفة 11.4 مليون جنيه وأعمال توسعة مدرسة كرم سببته للتعليم الأساسى، تضم 11فصلا بتكلفة 9.6 مليون جنيه.

وأشاد محافظ مطروح، بالمنشأت التعليمية الجديدة، التى تعمل على استيعاب مزيد من الطلاب ومنع التسرب التعليمى خاصة بين الفتيات.

كما تفقد عدد من الفصول للاطمئنان على سير منظومة التعملية، والحرص على الاستماع للطلاب ومدى استيعابهم ومواهبهم المختلفة فى الشعر والغناء والإلقاء.

ووجه محافظ مطروح، لوكيل وزارة التربية والتعليم، بالعمل على مزيد من رفع مستوى طلاب التعليم المجتمعى، الذين تم الحاقهم مؤخرا بالمدارس الجديدة، التى أشارت إلى أنه سيتم الدفع بقافلة تعليمية الاسبوع المقبل لتقديم برامج لرفع المستوى، وفقا للسنة الدراسية أسوة بزملائهم.