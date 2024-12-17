اليوم السابع
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محافظ قنا يهنئ حجاج الجمعيات الأهلية بعد اختيار 520 حاجا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 10:22 ص
محافظ قنا يهنئ حجاج الجمعيات الأهلية بعد اختيار 520 حاجا الحج
قنا صابر سعيد

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وشهدت فعاليات القرعة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، بحضور  مجدي حسن حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلاً عن محافظة قنا.

وأوضح محافظ قنا، أن القرعة أسفرت عن اختيار 540 حاجاً من أبناء المحافظة، موزعين على مستويين، المستوى الثاني ويضم 135 حاجاً، والمستوى الثالث ويشمل 405 حجاج.

وأشاد محافظ قنا، بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تنظيم المنظومة الإلكترونية للقرعة، متمنياً للحجاج حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وعودة سالمة إلى أرض الوطن، كما دعا الحجاج إلى الابتهال لله خلال مناسكهم بأن يحفظ مصر وأهلها، وينعم عليها بالأمن والاستقرار والازدهار.

ووجّه محافظ قنا مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للحجاج، بما يشمل عقد الندوات الإرشادية للتعريف بمناسك وشعائر الحج، واختيار أفضل البرامج والأماكن لضمان راحة الحجاج.

 







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