محافظ قنا يتفقد مصابى حادث حريق مستشفى الصدر

قنا صابر سعيد

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، على الفور المصابين جراء حادث اندلاع حريق محدود بمستشفى الصدر، والذى أسفر عن إصابة 12 مريضًا من المقيمين بالأقسام الداخلية بحالات اختناق دون وقوع أى خسائر فى الأرواح.

ووجه محافظ قنا، بنقل جميع المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، كما تم نقل 15 حالة أخرى بشكل احترازى من المقيمين بالأقسام الداخلية بمستشفى الصدر حرصًا على سلامتهم.

وقام محافظ قنا، بزيارة المرضى بمستشفى قنا العام للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من تلقيهم العناية الطبية الكاملة، ووجه بتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم لحين تماثلهم للشفاء.

وأشاد محافظ قنا، بسرعة استجابة الفرق الطبية وفرق الحماية المدنية للتعامل مع الحادث والسيطرة عليه في وقت قياسى، مثمنًا جهود كافة الجهات المعنية في الحفاظ على أرواح المرضى وضمان سلامتهم.

وأكد عبد الحليم، على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، مشددًا على ضرورة مراجعة معايير السلامة داخل جميع المنشآت الصحية بالمحافظة، تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على ملابساته.



محافظ قنا يتفقد مصابي الحادث