اليوم السابع
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محافظ المنيا يبحث التجهيزات النهائية لافتتاح السوق الحضارى الجديد بماقوسة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 10:50 ص
محافظ المنيا يبحث التجهيزات النهائية لافتتاح السوق الحضارى الجديد بماقوسة جانب من اللقاء
المنيا – حسن عبد الغفار

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بحث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مع المهندس أحمد راضي، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، التجهيزات النهائية لإدخال الخدمة قريبا لعدد من المحال التجارية التابعة لوزارة الأوقاف بمنطقة ماقوسة بحى غرب مدينة المنيا ، بهدف اقامة سوق حضاري يليق بالمواطن المنياوي ويخفف الضغط عن وسط المدينة.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي في إطار التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية إلى جانب الشراكة مع البنك الأهلي المصري، لتوفير التمويل والدعم المالي للمنتفعين، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز حركة التجارة وتنظيمها داخل المحافظة.

وأوضح اللواء كدواني أن المنطقة التجارية الجديدة تضم 364 شادراً و14 ثلاجة خضار وفاكهة، مؤكدًا أن افتتاح السوق سيمثل نقلة نوعية لحركة التجارة والتسوق، حيث يسهم في تخفيف الزحام الضغط المروري بوسط المدينة، ويوفر بيئة صحية وآمنةل لحركة البيع و الشراء داخل المدينة.
كما أشار المحافظ إلى أن السوق الجديد يجسد رؤية المحافظة في القضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء مشروعات حضارية تدعم الاقتصاد الوطنى وتوفر فرص عمل جديدة، مع ضمان توفير كافة التسهيلات لضمان نجاح المشروع واستدامته.
 







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