اليوم السابع
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محافظ الغربية يدعو الأمهات للمشاركة فى مسابقة الأم المثالية 2025

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 04:12 م
محافظ الغربية يدعو الأمهات للمشاركة فى مسابقة الأم المثالية 2025 اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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دعا اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، أمهات المحافظة إلى المشاركة فى مسابقة “الأم المثالية لعام 2025”، التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى، تقديرًا لعطاء الأمهات وتضحياتهن فى بناء أسر قوية ومجتمع مستدام.

وقال محافظ الغربية أن الأم المصرية كانت ولا تزال رمزًا للتفانى والعطاء بلا حدود، والمشاركة فى هذه المسابقة هو تقدير لمسيرتها الملهمة وجهودها الجبارة فى تربية الأجيال، كما نحرص على تكريم الأمهات اللاتى قدمن نماذج مشرفة من الكفاح والصبر لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائهن، وندعو كل أم لديها قصة عطاء إلى التقديم والمشاركة فى هذه الفرصة المهمة.

وأشار المحافظ إلى أن مديريات التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية قد بدأت بالفعل فى استقبال طلبات الترشح بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024، وحتى الخميس 16 يناير 2025.







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