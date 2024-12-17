محافظ الإسماعيلية يوجه بحملة نظافة مكبرة وشاملة بمدينة المستقبل

الإسماعيلية -صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات بمدينة المستقبل وبالتعاون بين عدد من الوحدات المحلية لتنفيذ أعمال الحملة.

وشهد اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، أعمال حملة النظافة المكبرة لليوم السادس على التوالي؛ لرفع كفاءة مدخل مدينة المستقبل، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التشجير وقص وتهذيب الأشجار والحشائش؛ بهدف تحسين جودة حياة المواطنين والعمل على توفير بيئة نظيفة لهم.

وقامت إدارة الحدائق والمتنزهات اليوم الثلاثاء، برفع مخلفات المسطحات الخضراء وقص وتهذيب النجيل وأشجار الفيكس ونخيل البلتشارد والتسفيف بالرمال، بالجزيرة الوسطى بمدخل مدينة المستقبل، بالإضافة لرفع نواتج القص.

كما تم قص وتهذيب أسوار النباتات بين العمارات والمداخل والأماكن السكنية.

