اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 08:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه بحملة نظافة مكبرة وشاملة بمدينة المستقبل

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 07:43 م
محافظ الإسماعيلية يوجه بحملة نظافة مكبرة وشاملة بمدينة المستقبل جانب من الحملة
الإسماعيلية -صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات بمدينة المستقبل وبالتعاون بين عدد من الوحدات المحلية لتنفيذ أعمال الحملة.

وشهد اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، أعمال حملة النظافة المكبرة لليوم السادس على التوالي؛ لرفع كفاءة مدخل مدينة المستقبل، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التشجير وقص وتهذيب الأشجار والحشائش؛ بهدف تحسين جودة حياة المواطنين والعمل على توفير بيئة نظيفة لهم.

وقامت إدارة الحدائق والمتنزهات اليوم الثلاثاء، برفع مخلفات المسطحات الخضراء وقص وتهذيب النجيل وأشجار الفيكس ونخيل البلتشارد والتسفيف بالرمال، بالجزيرة الوسطى بمدخل مدينة المستقبل، بالإضافة لرفع نواتج القص.

كما تم قص وتهذيب أسوار النباتات بين العمارات والمداخل والأماكن السكنية.
 







مشاركة

الاسماعلية

محافظة الاسماعلية

محافظ الاسماعلية

مدينة المستقبل




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة