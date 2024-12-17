محافظ الأقصر يكلف عبد الخالق حسين مدنى برئاسة مدينة البياضية

الأقصر - أحمد مرعى

أصدر المهندس عبد المطلب عماره ، محافظ الأقصر قراراً بتكليف كلاً من ، عبد الخالق حسين مدني رئيساً لمركز ومدينة البياضية، ووليد عبد الغفار عبد القادر بتكليفه مديراً للإدارة العامة للمتابعة، وحسن محمد عبد الرحمن بتسيير أعمال الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وذلك في إطار الدفع بكوادر جديدة في المواقع القيادية.



وقالت محافظة الأقصر، في بيان صحفى، إنه يأتي ذلك في إطار الدفع بدماء جديدة للمناصب القيادية بالمحافظة، حيث أكد المحافظ انه سيتم مكافأة المتميزين واجراء تقييم دوري وشامل لكافة القيادات والعاملين بديوان عام المحافظة والجهات التابعة له من المراكز والمدن.

وكان قد استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، كلا من القمص هدرا، والقمص انطونيوس، والقمص بولا، والقمص شنودة من رهبان دير الأنبا متاؤوس الفاخورى بقرية توماس 3 بمركز ومدينة إسنا، وذلك في ضوء الاستجابة لمطالب المواطنين من أهالى مدن ومراكز محافظة الأقصر.