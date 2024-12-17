اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 07:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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قوات الاحتلال تحرق عدة منازل وسط مخيم جباليا بقطاع غزة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 07:17 م
قوات الاحتلال تحرق عدة منازل وسط مخيم جباليا بقطاع غزة غزة
وكالات

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أحرقت قوات الاحتلال منازل عدة في منطقة الخلفاء وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل قائد سرية وجندي آخر في انهيار مبنى بجنوب قطاع غزة؛ ليرتفع العدد الإجمالي 818 قتيلا.


وذكر الجيش الإسرائيلي - في بيان أذاعته قناة (24 آي) الإسرائيلية - أن الضابط الرائد احتياط موشيكو (ماكسيم) روزنفيلد (35 عاما)، قائد سرية في كتيبة الهندسة 7107 من لواء "هنحال"، قتل بعد أن قامت قوة احتياط من الكتيبة بدخول مبنى متهالك في رفح الفلسطينية وانهار المبنى على القوة؛ حيث تشير التقديرات إلى أن سبب انهياره يرجع للضربات الجوية الإسرائيلية التي لحقت به.

وأشار إلى أن مقاتلين آخرين أصيبا في الحادث، وحالتهما "متوسطة"، وقد نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج







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