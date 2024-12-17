فصل التيار الكهربائى للصيانة وتأثر عدد من الأماكن بحى غرب المنصورة اليوم

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حى غرب المنصورة بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، بدءا من الساعة 8 صباحا، وحتى الساعة 12 ظهرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة في أماكن متفرقة، وتوقيتات مختلفة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

والمناطق المتأثرة والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها هي: شارع عبد السلام عارف، وأول شارع سامية الجمل.

وتهيب رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمنطقة التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن إعلام المواطنين بمواعيد قطع الكهرباء؛ لمساعدتهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل والاستعداد المسبق.