عقوبات بريطانية على 20 ناقلة نفط من "أسطول الظل" الروسي

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فرضت بريطانيا، الثلاثاء، عقوبات على 20 سفينة قالت إنها تُستخدم في ممارسات غير مشروعة لتجنب العقوبات المفروضة على النفط الروسي، في أحدث إجراءاتها تجاه ما يطلق عليه "أسطول الظل" الروسي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "بينما تستمر عائدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النفطية في تأجيج نيران حربه غير الشرعية، تعاني العائلات الأوكرانية من ليال باردة ومظلمة، غالباً بدون تدفئة أو إضاءة أو كهرباء، أو أي مقومات تساعدها على المعيشة في ظل الظروف القاهرة، التي تعينها على مواجهة الهجمات الصاروخية الروسية التي لا هوادة فيها".