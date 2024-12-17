اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 09:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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عقوبات بريطانية على 20 ناقلة نفط من "أسطول الظل" الروسي

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 08:00 م
عقوبات بريطانية على 20 ناقلة نفط من "أسطول الظل" الروسي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
أ ش أ

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فرضت بريطانيا، الثلاثاء، عقوبات على 20 سفينة قالت إنها تُستخدم في ممارسات غير مشروعة لتجنب العقوبات المفروضة على النفط الروسي، في أحدث إجراءاتها تجاه ما يطلق عليه "أسطول الظل" الروسي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "بينما تستمر عائدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النفطية في تأجيج نيران حربه غير الشرعية، تعاني العائلات الأوكرانية من ليال باردة ومظلمة، غالباً بدون تدفئة أو إضاءة أو كهرباء، أو أي مقومات تساعدها على المعيشة في ظل الظروف القاهرة، التي تعينها على مواجهة الهجمات الصاروخية الروسية التي لا هوادة فيها".







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عقوبات بريطانية على روسيا

أسطول الظل الروسي




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