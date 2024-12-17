طقس الوادى الجديد اليوم الثلاثاء.. دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا والعظمى 21 درجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

شهدت مراكز وقرى محافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، استقرارا فى حالة الطقس مع سطوع كامل لاشعة السمش وارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة والتى بلغت حوالى 21 درجة مئوية على مدار ساعات النهار، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بصورة نسبية فى الساعات الأخيرة من الليل وتمتد حتى الساعات الاولى من الصباح حتى شروق الشمس.

و تتميز محافظه الوادى الجديد بالسطوع الدائم لأشعة الشمس طوال ساعات النهار كما تتراوح درجة الحرارة ما بين 13 إلى 23 درجة وتنخفض تدريجيا فى ساعات الليل، وتتميز أيضا بمناخ حار جاف صيفًا دافئ شتاءً ومشمس على مدار النهار والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة حيث تتميز المحافظة بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم طوال شهور السنة وهو ما جعل الحكومة تتجه نحو استغلالها كمصدر للطاقة المتجددة وبديلا للكهرباء فى جو تشغيل آبار الرى وإنارة المنشآت الحكومية والمساجد والمنازل.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، موضحة أن القاهرة والمحافظات ستتعرض لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع نهاية الأسبوع الجاري، يبدأ تأثيره يوم الخميس المقبل، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بالإضافة إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق الشمالية والساحلية.

كما أعلنت الهيئة عن توقعات بعودة الأجواء الممطرة نتيجة تأثرها بمنخفض جوي جديد، ما يعيد حالة عدم الاستقرار للأجواء. ويتسبب هذا المنخفض في انخفاض درجات الحرارة بقيمة تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية و تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الشمالية، و نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خلال النهار والليل.