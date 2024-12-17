طقس المنيا اليوم الثلاثاء.. سطوع للشمس ونشاط للرياح الباردة

المنيا-حسن عبد الغفار

تشهد محافظة المنيا طقسا معتدلا تظهر فيه الشمس منذ الصباح الباكر واختفاء للغيوم والشبورة، كذلك نشاط للرياح البارده التى تسببت فى انخفاض درجات الحرارة فى الساعات الاولى من الصباح، وتستمر حتى منتصف النهار و تشهد المحافظة طقس معتدل فى النهار وانخفاض فى دراجات الحرارة فى النصف الثانى من الليل.

ووجه اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول خلال فصل الشتاء القادم بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها حتى مكان الصرف النهائي، و تقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية.