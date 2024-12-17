اليوم السابع
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طقس القليوبية اليوم الثلاثاء.. معتدل نهارا وغيوم متقطعة والعظمى 22 درجة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 10:58 ص
طقس القليوبية اليوم الثلاثاء.. معتدل نهارا وغيوم متقطعة والعظمى 22 درجة غيوم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تشهد محافظة القليوبية اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، مع فرص ضعيفة لسقوط الأمطار، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم العظمي 22 والصغرى 11، وذلك بمدينة بنها العاصمة، مع انتشار الغيوم المتقطعة في سماء المحافظة من الساعات الأولى لصباح اليوم، وسط استقرار في حالة الجو ونشاط بسيط في حركة الرياح.

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال شمال الصعيد ووسط سيناء.
الظواهر الجوية:
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
درجات الحرارة:
- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.
- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.
- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.
-  السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.
-  شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.







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