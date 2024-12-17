طقس الغربية اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر.. غيوم وأجواء باردة بالمراكز والمدن

الغربية محمد طارق

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2024/12/17، غيوم وأجواء باردة مصاحبها نشاط متوسط للرياح بأنحاء المحافظة.

كانت محافظة الغربية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع، استعدادا لموسم الأمطار، وكلف اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد المستمر فى الشوارع تحسباً لسقوط الأمطار خلال الساعات القادمة.

وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارتي المرور والحماية المدنية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود اليوم، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.