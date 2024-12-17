"صحة المنيا" تواصل تنفيذ قافلة طبية مجانية فى دير مواس

المنيا-حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، تنفيذ قافلة طبية مجانية لأهالى قرية أبوخلقه التابعة لمركز ديرمواس، جنوب المنيا، والتى بدأت أمس وتستمر اليوم الثلاثاء.

وقال الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة تضم عدد من التخصصات والعيادات المتنقلة مثل عيادة الاسنان، والباطنه والجراحة والانف والاذن والحنجرة، والقلب والصدر، والعيون، وغيرها من التخصصات، وتاتى تلك القوافل الطبية ضمن مبادرة بداية ، تحت رعاية اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا.

وكانت مديرية الصحة نظمت قافلة طبية بقرية ابوقلته بملوى جنوب المحافظة وتم توقيع الكشف الطبى علي 1163 حالة مترددة وصرف العلاج وعمل الفحوصات اللازمه لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج، هذا بالاضافة إلى توفر عمليات إزالة المياه البيضاء مجانًا في مستشفى رمد مغاغة، ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وجهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية المتخصصة لجميع المواطنين بالمجان.