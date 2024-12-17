سعر كرتونة البيض فى سوق باب عمر باشا بالإسكندرية اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

الإسكندرية أسماء على بدر

تشهد أسعار بورصة الدواجن استقرار فى الأسعار، حيث يبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 فى سوق باب عمر باشا بمحطة مصر بالإسكندرية 150 جنيها، بينما كرتونة البيض البلدى تبلغ 155 جنيها.

وكشفت بيانات بورصة الدواجن، استقرار أسعار البيض في الأسواق للمستهلكين لتستقر عند مستويات 155 جنيها للبيع النهائي للمستهلكين،

وسجلت أسعار تسليم أرض المزرعة مستويات 130 جنيها، والبيض الأبيض 148 جنيها والبيض الأحمر 145 جنيها أيضاً.

أسعار الفراخ الساسو تتراوح بين 78 إلي 79 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها والكتكوت الساسو 19 جنيها وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلي 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.