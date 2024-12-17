سعر الخضروات والسلع بأسواق سوهاج اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

سوهاج - محمود مقبول

تشهد أسواق الخضار بمحافظة سوهاج ومراكزها اليوم الثلاثاء، 17/12/2024 استقرارا فى أسعار بيع السلع والخضروات، وأعلنت الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج برئاسة النائب خالد أوبوالوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة الأسعار الغذائية الأساسية بالمحافظة.

وسجل سعر كيلو الأرز البلدى 25 جنيها للكيلو

وكيلو الفراخ البيضاء 85 جنيها للكيلو

وكيلو السكر المعبأ 32 جنيها للكيلو

وكيلو السمك البلدى من 95 إلى 100 جنيه للكيلو

وكيلو اللحمة يبدأ من 280 جنيها للكيلو وينتهى عند 380 للكيلو

الطماطم اليوم في الأسواق من 5 جنيهات إلى 8 للكيلو

البطاطس من 8.5 جنيه إلى 12 جنيها للكيلو

والبصل بـ 17 جنيها للكيلو

الثوم 90 جنيها للكيلو

الكوسة 10 جنيهات للكيلو

والخيار 15 جنيها للكيلو

والفاصوليا الخضراء 15 و20 جنيها للكيلو

البسلة الخضراء 35 جنيها للكيلو

السبانخ 12 جنيها للكيلو

الباذنجان 5 جنيهات للأسود إلى 8 جنيه للكيلو والرومى والأبيض من 5 إلى 8 جنيها للكيلو

الفلفل الأخضر 20 جنيها للكيلو

الكرنب من 10 إلى 15 جنيها حسب الحجم

القرنبيط من 25 حتى 30 جنيها حسب الحجم

الجوافة 25 جنيه للكيلو

يذكر أن مصر تتميز بثروة زراعية متنوعة، خاصة فيما يتعلق بالخضروات والفاكهة، كما تعتبر هذه المنتجات جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي المصري، وتشتهر بجودتها وطعمها اللذيذ.