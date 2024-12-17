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سعر البطاطس اليوم الثلاثاء 17- 12- 2024 فى منافذ وزارة التموين

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 02:09 م
سعر البطاطس اليوم الثلاثاء 17- 12- 2024 فى منافذ وزارة التموين الخضروات - أرشيفية
كتبت – بتول عصام

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يبحث كثيرٌ من المواطنين، عن سعر كيلو البطاطس، اليوم الثلاثاء 17-12-2024، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها طوال الأسبوع.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، البطاطس بسعر 10 جنيهات للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

جدير بالذكر أن الوزارة، اطلقت سوق اليوم الواحد بالمحافظات على مدار الأسابيع الماضية، لإتاحة السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسطاء، مما يقلل حلقات تداول المنتجات وبالتالي خفض تكاليف النقل بما يعود بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك.

وتطرح أسواق اليوم الواحد كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والمنظفات من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و 30%.

 







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