روسيا تعلن مراقبتها تطورات الأوضاع فى سوريا بعد سيكرة جماعات مسلحة عليها

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في سوريا، بعد أن أصبحت معظم أراضي البلاد تحت سيطرة تحالف من الجماعات المسلحة.



وذكرت الوزارة -في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- أن موسكو تلاحظ تصريحات ممثلي السلطات الجديدة في سوريا بشأن عزمهم المساعدة في تحسين أداء جهاز الدولة، والحفاظ على النظام والأمن، والقمع الصارم لأعمال العناصر الإجرامية، ومنع عمليات القتل خارج نطاق القانون.

من جانبها، نفت وزارة الداخلية العراقية وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري -في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إن الأنباء التي تتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود ماهر الأسد داخل الأراضي العراقية عارية عن الصحة، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار من مصادرها الرسمية.