اليوم السابع
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رئيس هيئة التفاوض السورية: لا بد من دعم العمل المشترك من أجل إعادة بناء سوريا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 06:53 م
رئيس هيئة التفاوض السورية: لا بد من دعم العمل المشترك من أجل إعادة بناء سوريا سوريا
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال بدر جاموس، رئيس هيئة التفاوض السورية، إنه لا بد من دعم العمل المشترك من أجل إعادة بناء سوريا، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأعرب رئيس هيئة التفاوض السورية، عن إيمانه بأن روح القرار 2254 يشكل خارطة طريق لتحقيق تطلعات الشعب، داعيا للعمل على تشكيل حكومة وطنية انتقالية شاملة تمثل جميع أطياف الشعب.

كما دعا بدر جاموس، لعقد مؤتمر وطني لتشكيل جمعية تأسيسية من المتخصصين لإعداد دستور جديد يعبر عن تطلعات الشعب، مشددا على ضرورة العمل على تنظيم استفتاء على الدستور الجديد والمضي قدما نحو انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

وطالب رئيس هيئة التفاوض السورية، بإنشاء صندوق لدعم المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم لتأهيلهم بعد سنوات من المعاناة.







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سوريا

هيئة التفاوض السورية

رئيس هيئة التفاوض السورية

بناء سوريا




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