رئيس مدينة الأقصر يناقش التجهيز لاحتفالية تعامد الشمس على معابد الكرنك السبت

الأقصر – أحمد مرعى

عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، إجتماعا تنسيقياً بشأن الاستعداد للاحتفال السنوي للمحافظة بمناسبة ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك وهي الظاهرة التي تحدث في يوم 21 ديسمبر من كل عام، والذي يوافق بداية فصل الشتاء رسمياً، والمقرر صباح يوم السبت المقبل، لمدة ساعة واحدة من الساعة الـ 6 صباحا حتى الساعة الـ 7 صباحا.

وأوضح الشرابي، أن مدينة الأقصر تستعد للاحتفال بالحدث الأثرى والفلكى وهو تعامد الشمس على معابد الكرنك وذلك فى احتفالية سياحية وفنية ، يشارك فيها محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عماره، وعدد من علماء الآثار والفلك والمصريين والعديد من السياح الذين يزورون الأقصر فى تلك الفترة وبمشاركة مسؤولي السياحة والثقافة والآثار والمرشدين السياحيين فى المحافظة ووسائل الإعلام.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، على أن فعاليات تعامد الشمس تبدأ بالتجمع في تمام الساعة السادسة صباحا أمام ساحة معابد الكرنك، وفي تمام 6.15 صباحا مقدمة عرض الصوت الضوء أمام معابد الكرنك، وفي 6.30 صباحا موسيقى شروق الشمس، وفي تمام الساعة 6.35 صباحا موعد شروق الشمس، وفي تمام الساعة 6.40 حتى الـ7 صباحا بدء تعامد الشمس على قدس الأقداس داخل معابد الكرنك.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، أن رصد ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك تعد أحد أهم الأحداث التي تسعي المحافظة لاستغلالها في تنشيط السياحة وجذب مزيد من السياح وزيادة المناسبات على الأجندة السياحية المصرية والتعريف بريادة وتميز المصري القديم وبراعته في ربط علوم الفلك والهندسة المعمارية معاً، وحضر الاجتماع حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، وممثلين عن نقابة المرشدين السياحيين، وقصر ثقافه الأقصر، والصوت والضوء، واداره الوعي الاثري، والإدارة العامة للتنمية السياحية، وهيئة تنشيط السياحة، ومديرية الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وغرفه المنشآت الفندقية، والإدارة العامة للتنمية الأثرية السياحية.