دعاء السفر.. اللهم احفظنى فى سفرى وارزقنى السلامة

كتب لؤى على

للسفر كما لغيره من الأمور أدعية ورد الكثير منها في كتب السنن ومن هذه الأدعية: روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى السفر كبَّرَ (ثلاثاً) ثم قال: (سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ).

كما ورد :الله أكبر ، الله أكبر، سبحان الذي سخرلنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم اني أعوذبك من وعثاء السفر، وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: ايبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون.

دعاء المسافر هو من الأدعية المستحبة التي يفضل ترديدها قبل وبعد السفر طلبًا للحفظ والسلامة، ويوجد بعض الأدعية الشائعة للمسافر:

دعاء عند ركوب المركبة:



الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل.

دعاء قصير:

اللهم احفظني في سفري، وارزقني السلامة.

اللهم هون علي سفري، ويسر أمري.

اللهم كن لي في سفري خير صاحب وخير خليفة في أهلي.