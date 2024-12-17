اليوم السابع
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داخل 116 قرية.. تعرف على عدد المشروعات الجارية ضمن "حياة كريمة" بأسوان

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 09:00 ص
داخل 116 قرية.. تعرف على عدد المشروعات الجارية ضمن "حياة كريمة" بأسوان مشروعات حياة كريمة فى قرى أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" هى أكبر مشروع تنموى فى الألفية والجمهورية الجديدة ويعتبر مشروع القرن، حيث ساهم فى تحويل حياة ملايين فى قرى الريف المصرى إلى واقع مختلف بتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة.

وأضاف محافظ أسوان، لـ"اليوم السابع"، أننا نجد لأول مرة فى تاريخ مصر الحديثة، أن المواقع الخدمية بالقرى والنجوع والكفور والتوابع فى أسوان تشهد تفوق الموجود فى المدن، مع تنفيذ شبكات ومحطات جديدة ومتطورة بكافة قطاعات المرافق العامة من صرف صحى ومياه شرب وكهرباء واتصالات وغاز طبيعى وطرق وكبارى، مع تبطين الترع والمصارف.

وأوضح المحافظ، أن أسوان تضم 5 مراكز و39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و 380 نجع وكفر وتابع مدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، وجارى تنفيذ أكثر من 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام.

 

مبان خدمية
مبان خدمية

 

مشروعات الرى
مشروعات الرى

 

مشروعات حياة كريمة فى قرى أسوان
مشروعات حياة كريمة فى قرى أسوان

 

مشروعات خدمية_1
مشروعات خدمية_1

 

مشروعات سكنية
مشروعات سكنية

 

مشروعات صحية_1
مشروعات صحية_1

 







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