حياة كريمة.. الكشف على 1344 مواطنا بالقافلة الطبية بقرية المحسمة بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

اختتمت اليوم، الثلاثاء، القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية بقرية المحسمة الجديدة التابعة لإدارة أبوصوير الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، وذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلاوى خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وحرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة على تفقد سير العمل بالقافلة الطبية خلال يومها الأول، والتقت مع فريق الطاقم الطبي، واطمأنت على المواطنين المترددين على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إلى أن القافلة الطبية استقبلت 1344 مواطنا على مدار يومي 16، 17 ديسمبر الجاري، حيث بلغ إجمالي المترددين عليها في اليوم الأول 558 مواطنا بينما استقبلت القافلة في يومها الثاني 786 مواطنا من خلال 6 عيادات تخصصية "الجراحة، باطنة، نسا، أطفال، أسنان، تنظيم أسرة، أمراض مزمنة"، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل إلى أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت 340 مواطنًا بعيادة الباطنة و175 مواطنًا بالجراحة، و52 سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 29 سيدة، بالإضافة إلى استقبال 446 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 50 حالةً، بينما استقبلت 97 حالة بعيادة الأسنان، و5 حالات بوحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.



الأشعة

الكشف على الأطفال



جانب من العيادات المتنقلة فى القافلة



عيادة الأسنان



عيادة الأطفال



عيادة الباطنة



عيادة العيون



عيادة النساء