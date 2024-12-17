حملة موسعة لإزالة الإشغالات المخالفة فى رأس البر

دمياط معتز الشربينى

قام فريق عمل الوحدة المحلية برأس البر، بالاشتراك مع قسم الإشغالات وقطاع النظافة بالوحدة بحملة مكبرة بمنطقة الامتداد العمراني، لرفع الإشغالات المخالفة والخردة والتي تعدى بها أصحابها على الطريق العام، بالإضافة لإيقاف أعمال مخالفة بمحيط أحد الجراجات، وغلق وتشميع الجراج المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة المستمرة لرفع كافة المخالفات بجميع مناطق المدينة.

كما قام قسم الحدائق باستكمال أعمال تهذيب وتقليم الأشجار بشوارع المدينة، وذلك ضمن خطة تعزيز المساحات الخضراء بالمدينة ورفع كفاءة جميع المناطق ، وجارى استكمال الأعمال.



