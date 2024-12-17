حصول 21 شخصًا على جنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية

كتب إبراهيم قاسم

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية بحصول 21 شخصًا على جنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، مرفق أسماؤهم في الكشوف التالية.

صدر القرار رقم 2317 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.



قرار وزير الداخلية للتجنيس