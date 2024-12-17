جيش مالي يعتقل قياديا بارزا في تنظيم داعش بشمال شرق البلاد

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أعلن جيش مالي اعتقال قيادي بارز في تنظيم الدولة في منطقة الصحراء الكبرى وتصفية العديد من عناصر التنظيم في عملية عسكرية بشمال شرق البلاد.

وأوضح بيان لجيش مالي - أوردته صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم /الثلاثاء/ - أن الوحدات العسكرية العاملة في منطقة "ميناكا"، بشمال شرق البلاد، اعتقلت، أحمد آغ ديتا، القيادي البارز في تنظيم داعش (ولاية الساحل).

وقال البيان:" إن آغ ديتا "مسئول عن عدد كبير من الاعتداءات والانتهاكات بجميع أنواعها ضد السكان المدنيين الأبرياء وراعي الهجمات ضد القوات المسلحة المالية".

وأوضح الجيش أيضا أن العملية، التي نُفذت يوم الأحد الماضي، سمحت "بتصفية العديد من مقاتلي تنظيم داعش؛ فضلا عن مصادرة العديد من المعدات العسكرية المختلفة بما فيها العديد العبوات الناسفة يدوية الصنع".

وتعاني مالي منذ عام 2012 من عنف الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش والمجتمعات المحلية والعصابات المسلحة.

يذكر أن إحصائيات نشرها مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، وهو مؤسسة بحثية تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، كشفت عن ارتفاع الوفيات الناجمة عن عنف الجماعات المتطرفة في إفريقيا خلال العام الماضي بشكل كبير خاصة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.

وأدت الهجمات المتواصلة التي تشنها هذه الجماعات إلى زعزعة الاستقرار في عدة دول بالمنطقة لاسيما في مالي وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا.