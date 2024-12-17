اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 03:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

جيش مالي يعتقل قياديا بارزا في تنظيم داعش بشمال شرق البلاد

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 01:38 م
جيش مالي يعتقل قياديا بارزا في تنظيم داعش بشمال شرق البلاد الجيش المالى _ أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن جيش مالي اعتقال قيادي بارز في تنظيم الدولة في منطقة الصحراء الكبرى وتصفية العديد من عناصر التنظيم في عملية عسكرية بشمال شرق البلاد.

وأوضح بيان لجيش مالي - أوردته صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم /الثلاثاء/ - أن الوحدات العسكرية العاملة في منطقة "ميناكا"، بشمال شرق البلاد، اعتقلت، أحمد آغ ديتا، القيادي البارز في تنظيم داعش (ولاية الساحل).

وقال البيان:" إن آغ ديتا "مسئول عن عدد كبير من الاعتداءات والانتهاكات بجميع أنواعها ضد السكان المدنيين الأبرياء وراعي الهجمات ضد القوات المسلحة المالية".

وأوضح الجيش أيضا أن العملية، التي نُفذت يوم الأحد الماضي، سمحت "بتصفية العديد من مقاتلي تنظيم داعش؛ فضلا عن مصادرة العديد من المعدات العسكرية المختلفة بما فيها العديد العبوات الناسفة يدوية الصنع".

وتعاني مالي منذ عام 2012 من عنف الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش والمجتمعات المحلية والعصابات المسلحة.

يذكر أن إحصائيات نشرها مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، وهو مؤسسة بحثية تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، كشفت عن ارتفاع الوفيات الناجمة عن عنف الجماعات المتطرفة في إفريقيا خلال العام الماضي بشكل كبير خاصة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.

وأدت الهجمات المتواصلة التي تشنها هذه الجماعات إلى زعزعة الاستقرار في عدة دول بالمنطقة لاسيما في مالي وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا.







مشاركة

تنظيم القاعدة

داعش

العصابات المسلحة

جيش مالي

تنظيم داعش



الموضوعات المتعلقة

لوموند الفرنسية: مقتل 7 أشخاص على الأقل فى هجوم وسط مالى

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 11:26 ص

رئيس وكالة الفضاء يبحث مع وزير الخارجية المالى سبل تعزيز التعاون المشترك

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 05:16 م

مالى: استئناف الدراسة بعد شهر من التأخير بسبب الفيضانات

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 06:00 ص

الجيش المالي يدعو المواطنين إلى تجنب موقع الهجوم المسلح واتباع التعليمات الأمنية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 02:50 م

الجيش المالى يعلن قتل قيادى فى تنظيم "داعش" هاجم القوات الأمريكة بالنيجر

الأربعاء، 01 مايو 2024 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة