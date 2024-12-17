جيش الاحتلال الإسرائيلى يبدأ تنفيذ خطة الجنرالات بعد انتهاء عمليته فى جباليا

كتب سمير حسنى

أفاد إعلام إسرائيلي، بأن جيش الاحتلال سيبدأ تنفيذ خطة «الجنرالات» بعد انتهاء عمليته في جباليا.

واستشهد 10 فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، لمبنى سكني بالقرب من موقف جباليا بمنطقة ميدان فلسطين، وسط محافظة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم أن الاستهداف أدى إلى تدمير واسع في المبنى، وسط صعوبة بالغة في عمليات الإنقاذ والإخلاء بسبب استمرار القصف وتحليق طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

وفي تطور خطير بشمال القطاع، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها واستهدافها لمستشفى كمال عدوان، حيث أطلقت الطائرات المسيّرة أكثر من عشر قنابل على المستشفى، في حين دفعت قوات الاحتلال بـ 3 روبوتات متفجرة في محيطه.

ويعاني المستشفى من انقطاع كامل للتيار الكهربائي ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة القصف المتكرر والحصار المفروض على المنطقة.