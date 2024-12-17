تنفيذ 8 قرارات لإزالة التعديات بمساحة 1420م2 بنطاق مركز الحامول بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء الدكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تنفيذ 8 قرارات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمساحة 1420م2 بنطاق مركز الحامول، تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، والمحاسب حاتم صبرى، مراقب عام التعاونيات بكفر الشيخ، ضمّن أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء «المرحلة الثالثة» فى يومها التاسع.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن حملات الإزلالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والأراضى الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التى هى حق للأجيال القادمة.

كلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع فى تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأى حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدى مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفورى مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضى الزراعية، مع اتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنة للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضى الزراعية والإجراءات التى اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.