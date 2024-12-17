اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 06:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"تعليم دمياط" يحصد المراكز الأولى فى بطولة الجمهورية للمصارعة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 06:37 م
"تعليم دمياط" يحصد المراكز الأولى فى بطولة الجمهورية للمصارعة الطالب يحيى عماد الجمل
دمياط معتز الشربينى

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حقق طلاب محافظة دمياط إنجازاً رياضياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتهم المتتالية، حيث استمرت في حصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في بطولة المصارعة.

وفي هذا الإطار، هنأ ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالب يحيى عماد الجمل بالصف الثالث الثانوي بمدرسة السادات الثانوية بإدارة دمياط التعليمية، لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في وزن 80 كيلو جرام المقامة حاليا في المركز الأوليمبي بالمعادي، كما حصل الطالب يحيى على درجات التفوق الرياضي.

ويأتي هذا الإنجاز ليشهد على اهتمام مديرية التربية والتعليم بدمياط وخاصة التوجيه العام للتربية الرياضية بقيادة عزة العجوز بالأنشطة الرياضية وتشجيع الطلاب على المشاركة فيها، وتوفير البيئة المناسبة لتطوير مواهبهم وقدراتهم، كما يعكس هذا الإنجاز المستوى المتميز للتعليم في دمياط وقدرته على تخريج أجيال من الشباب المتميزين في مختلف المجالات.







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