تخفيض رسوم القيد لطلاب الثانوية المفصولين بسبب الغياب بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تخفيض رسوم إعادة القيد لأول مرة لطلاب الثانوية العامة الذين صدر قرار بفصلهم لتجاوز نسبة الغياب المقررة وكذلك عقد اختبار تجريبي يحاكي الاختبار النهائي لطلاب الثانوية العامة بجميع المراكز، وتحديد الطلاب الأوائل لتكريمهم تحفيزًا للطلاب.

جاء ذلك اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء محمد حامد مدير أمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

كما قرر المحافظ تكليف إدارة المواقف بتحديد خطوط سير للمجمع الحكومى الجديد للمحافظة وتنظيم أنشطة رياضية متنوعة للعاملين بالمجمع؛ للترويح وتخفيف ضغط العمل والالتزام بالزي الموحد لجميع العاملين بالمصالح والجهات الحكومية داخل المجمع وتدبير وسيلة انتقال كدعم من المحافظة لفرع التأمين الصحي؛ لنقل الأطباء لمركز الداخلة لفحص ومناظرة الحالات بالتخصصات المختلفة بدلًا من السفر للخارجة تيسيرًا على المرضى.



