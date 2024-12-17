بعد زيارتهم سوريا.. مجلس الأمن يستمع لاحاطات مسؤولي الأمم المتحدة

كتبت: هند المغربي

يستمع مجلس الأمن الدولي اليوم إلى إحاطتين من كل من جير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا وتوم فليتشر وكيل الامم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وذلك عقب زيارتهم لسوريا ولقاء أعضاء حكومة تصريف الأعمال في سوريا وسيتحدث المسؤولان الأمميان إلى المجلس عبر الفيديو من العاصمة السورية دمشق. وفق مركز إعلام الأمم المتحدة

وكان غير بيدرسون زار سجن صيدنايا حيث التقى أمهات أشخاص مختفين، وآخرين حُرروا مؤخرا من السجن بالإضافة إلى محامين يتولون تلك القضايا وأكد المبعوث الخاص أنه وفريقه ملتزمون بشدة بدعم الأسر والناجين وبعمل وكالات الأمم المتحدة المتخصصة التي تركز على السعي للكشف عن الحقيقة والمساءلة والمقاضاة.

وذكر بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، أن بيدرسون التقى وفدا من هيئة التفاوض السورية ضم مكونات مختلفة من الهيئة، بما في ذلك ممثلون عسكريون شاركوا في العمليات العسكرية الأخيرة في سوريا.