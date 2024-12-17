برودة وغيوم بالسماء.. حالة الطقس فى محافظة المنوفية اليوم الثلاثاء.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

تشهد محافظة المنوفية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء طقس غير مستقر برودة فى الجو وغيوم بسماء المحافظة، كما تشهد الحركة المرورية سيولة مرورية على الطرق الرئيسية بمحافظة المنوفية.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد العامة، إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتتوقع الهيئة، سقوط أمطار خفيفة، اليوم الثلاثاء، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.