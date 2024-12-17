بدء المرحلة الأولى لتجهيزات الرصف بشارعى الجمهورية والمحطة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، أنه جرى بدء تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لرصف شارع الجمهورية بطول 240 مترا، وشارع المحطة بطول 65 مترا بمدينة كفر الشيخ، وذلك تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، تنفيذًا لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع بصفة دورية، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025.

كلف محافظ كفر الشيخ، بالالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف على مستوى المحافظة، واستخدام مواد عالية الجودة مع مراعاة المواصفات الفنية خلال الرصف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مؤكدًا استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع كافة القطاعات الأخرى.