انقطاع الكهرباء ساعتين بعدد من المناطق فى بورسعيد لأعمال صيانة.. الجمعة

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن الأماكن التى سيتم قطع التيار الكهربائى فيها يوم الجمعة القادم الموافق 20 ديسمبر من الساعة 6 صباحًا حتى الـ8 صباحًا، وذلك لأعمال صيانة بموزع الشرق طبقًا لبرنامج الصيانة الدورى للموزعات.

وجاءت المناطق التى تم الإعلان عنها كالتالى: "مبنى المحافظة - مجارى الظاهر-مبنى الفريبور - ميناء بورسعيد باب صفر - المناطق السكنية والأفران فى حى الشرق بنطاق الموزع - قسم الميناء - حى الشرق - المجلس المحلى- عدد من القرى والفنادق والشركات".