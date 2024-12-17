اليوم السابع
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انقطاع الكهرباء ساعتين بعدد من المناطق فى بورسعيد لأعمال صيانة.. الجمعة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 06:19 م
انقطاع الكهرباء ساعتين بعدد من المناطق فى بورسعيد لأعمال صيانة.. الجمعة الكهرباء
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن الأماكن التى سيتم قطع التيار الكهربائى فيها يوم الجمعة القادم الموافق 20 ديسمبر من الساعة 6 صباحًا حتى الـ8 صباحًا، وذلك لأعمال صيانة بموزع الشرق طبقًا لبرنامج الصيانة الدورى للموزعات.

وجاءت المناطق التى تم الإعلان عنها كالتالى: "مبنى المحافظة - مجارى الظاهر-مبنى الفريبور - ميناء بورسعيد باب صفر - المناطق السكنية والأفران فى حى الشرق بنطاق الموزع - قسم الميناء - حى الشرق - المجلس المحلى- عدد من القرى والفنادق والشركات".







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