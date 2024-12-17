اليوم السابع
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انقطاع التيار الكهربائى عن مستشفى كمال عدوان جراء القصف المتكرر للاحتلال

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 04:20 ص
انقطاع التيار الكهربائى عن مستشفى كمال عدوان جراء القصف المتكرر للاحتلال مستشفى كمال عدوان
أحمد علوى

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بانقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة جراء قصفه المتكرر من قبل طائرات الاحتلال المسيرة من طراز (كواد كابتر).

يأتي الاستهداف الإسرائيلي للمستشفى مع وجود أكثر من 50 مصابا يرقدون فيه، بينهم حالات في العناية المركزة تحتاج إلى أكسجين وماء.

وزرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 روبوتات متفجرة في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة.

كما أطلقت طائرات الاحتلال المسيرة من طراز (كواد كابتر) أكثر من 10 قنابل حتى الآن على المستشفى، مما أدى لاندلاع حريق في الطابق الثالث.







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