انعقاد انتخابات منتدى الطفل بالشرقية غدا.. اعرف التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

تعقد مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي، وإشراف المهندسة لبني عبد العزيز نائب المحافظ، انتخابات منتدى الطفل، ذلك يوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري.

من المقرر أن يشارك في الانتخابات 106 أطفال يمثلون مراكز ومدن المحافظة، ليتم انتخاب 15 طفلا يمثلون منتدى طفل الشرقية.

ويمثل 106 أطفال من كافة مدارس التعليم (حكومية - خاصة - لغات - المعاهد الأزهرية - مدارس الأحد فى الكنيسة)، كذلك مراكز الشباب وقصور الثقافة والأطفال ذوي الهمم المؤهلين وأطفال مؤسسات الرعاية والأطفال العاملين بكل مركز من مراكز المحافظة مع مراعاة عدم التمييز على أساس الجنس أو الدين، كذلك مراعاة إختيارهم من الحضر والريف، كما تم توضيح أهم مساهمات البرامج السابقة وكيفية المشاركة فى وضع الدستور الوطنى والاستراتيجيات والمؤتمرات المعنية بالطفولة.

وأكدت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، أهمية اكتشاف ورعاية الأطفال الموهوبين وتقديم كافة أنواع الدعم لهم ومشاركتهم في البرلمان، كذلك توضيح أهمية منتدى وبرلمان الطفل لصنع كوادر وقيادات مؤهلة لتولي المناصب القيادية في الدولة المصرية ودعم وتعزيز حق مشاركتهم الفعالة، وذلك لتقديم إنسان صالح يُساهم في بناء أسرته ويعمل على رقي وتقدم المجتمع.