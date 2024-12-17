اندلاع حريق فى مخزن مفروشات بالمحلة والدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران

الغربية - مصطفى عادل

شهدت منطقة العباسى القديم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اندلاع حريق فى أحد مخازن المفروشات الموجودة بالشارع الرئيسي، وهرعت 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، للتعامل مع النيران للسيطرة عليها قبل أن تمتد للمحلات والمخازن المجاورة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بنشوب حريق هائل فى مخزن للمفروشات بمنطقة العباسى القديم بالمحلة.



تم الدفع بـ6 سيارات مطافى لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة، وفصل التيار الكهربائي، ويكثف رجال الإطفاء جهودهم للسيطرة على النيران قبل ان تمتد للمحلات والمخازن المجاورة.