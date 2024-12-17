انتهاء تجميل 19 محول كهرباء بشوارع الأقصر وتحويلها إلى لوحات فنية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، إستكمال أعمال تجميل محولات الكهرباء وتحويلها إلى أعمال فنية من خلال الرسومات الزيتية التى تعبر عن جمال الطبيعة والمناظر الفرعونية، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بأعمال تطوير ميادين وشوارع المحافظة، مع انطلاق الموسم السياحى الشتوى، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جامعة الأقصر برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر.

وأوضح الدكتور على الشرابى، أنه فى إطار التعاون المثمر بين محافظة الأقصر وجامعة الأقصر من خلال تحقيق الهوية البصرية وتجميل مدينة الأقصر أمام السائحين، جارى التنسيق بالرسم على الأكشاك والمحولات الكهربائية بمنطقة حى جنوب، وذلك بطول المسار السياحى، بواسطة أعضاء من هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة بقيادة الدكتور احمد حمزة عميد الكلية وتحت إشراف الدكتور رمضان عبد المعتمد، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، ومستشار رئيس الجامعة للشئون الثقافية والفنون والتنسيق الحضاري.

وتم التجميل والرسم على (19) محول بالمناطق التالية:- (عدد (4) بمدخل مدرسة الصنايع - ( 1) محول و(1) حائظ بمنطقة البحث الجنائى - (1) خلف النيابة الإدارية - (2) مدخل فندق الجولى فيل ناحية منطقة الشيراتون - (1) مدخل الشيراتون - (4) محول بجوار سور شركة مياه الشرب والصرف الصحى - عدد (2) محول ملاصق لسور كلية الفنون الجميلة - (3) محول بجوار سور المساحة القديم بميدان الأبروتيل، وجارى استكمال الأعمال فى مناطق أخرى).

ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على أهمية تجميل محولات الكهرباء بالمناطق والمسارات السياحية عن طريق رسومات مناظر طبيعية عليها ومناظر فرعونية تدل على عراقة وأصالة الحضارة المصرية، مشددا على استمرار جهود التجميل والتطوير بكافة قرى ومراكز المحافظة، لإظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة.

الإنتهاء من تجميل 19 محول كهرباء بشوارع الأقصر



الرسومات على محولات الكهرباء بالأقصر



العمل بتجميل 19 محول كهرباء بشوارع الأقصر وتحويلها إلى لوحات فنية



تجميل 19 محول كهرباء بشوارع الأقصر وتحويلها إلى لوحات فنية