اليابان والولايات المتحدة تجريان تدريبًا مشتركًا سنويًا لتعزيز التعاون الأمني

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أجرت اليابان والولايات المتحدة، اليوم /الثلاثاء/، التدريب المشترك السنوي للاستجابة للطوارئ في مدينة يوكوسوكا بمحافظة كاناجاوا، بحضور وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية هيسايوكي فوجي، الذي قام بجولة ميدانية لمتابعة فعاليات التدريب.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية- في بيان- أن هذا التدريب المشترك يُجرى سنويًا منذ عام 2007، باستثناء عام 2020؛ بسبب جائحة كوفيد-19، ويهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين.

وشهدت الفعالية حضور مسؤولين من خفر السواحل الياباني وقاعدة البحرية الأمريكية في يوكوسوكا، إلى جانب ممثلين عن السفارة الأمريكية في طوكيو ووزارات وجهات معنية أخرى.

وألقى فوجي كلمة على حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جورج واشنطن"، التي تم نشرها في يوكوسوكا في 22 نوفمبر الماضي، حيث أعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها أفراد البحرية الأمريكية، مؤكدًا أهمية الوجود البحري الأمريكي القوي في ظل تزايد التحديات الأمنية المحيطة باليابان.

وخلال الزيارة، التقى فوجي بالأدميرال إيان جونسون، قائد القوات البحرية الأمريكية في اليابان، واتفق الجانبان على أهمية دور يوكوسوكا كمركز محوري في إطار التحالف الياباني- الأمريكي لضمان السلام والأمن في المنطقة.

وشدد فوجي على ضرورة الحفاظ على مستويات عالية من الأمان للسفن التي تعمل بالطاقة النووية، مؤكدًا استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين والتعاون مع مدينة يوكوسوكا والبلديات المعنية.

وفي ختام زيارته، التقى فوجي بعمدة مدينة يوكوسوكا "كاتسوكي كاميجي"، وقدم له الشكر على دعمه وتعاونه فيما يتعلق بأنشطة التحالف الياباني-الأمريكي والقوات الأمريكية في اليابان.