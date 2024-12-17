اليوم السابع
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الهجرة الدولية: 179 ألف نازح وتقلبات فى حركة النزوح بلبنان

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 01:40 م
الهجرة الدولية: 179 ألف نازح وتقلبات فى حركة النزوح بلبنان الدمار في لبنان - ارشيفية
كتبت: هند المغربي

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أكدت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أنه لا يزال نحو 179 ألف شخص نازح في لبنان  فيما بدأ أكثر من 900 ألف شخص بالعودة إلى مناطقهم الأصلية منذ إعلان وقف اطلاق النار  في 27 نوفمبر الماضي، فيما تم رصد تحركات عكسية عبر الحدود من سوريا إلى لبنان، وتم فتح بعض الملاجئ المؤقتة لاستضافة العائدين، مشيرة إلي أن الوضع يظل متقلبا وتتقلب تحركات النازحين بشكل مستمر بسبب الأوضاع.

ومن جانبه قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة والعاملين بالمجال الإنساني يدعمون جهود الاستجابة استعدادا لفصل الشتاء مع بدء انخفاض درجات الحرارة.

يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أكد أن التنفيذ الشامل لتفاهم وقف النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية؛ أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين إلى بلداتهم وقراهم، مبينا أن هذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم (الولايات المتحدة وفرنسا)، مشددا على الحاجة الملحة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية في لبنان، بدءا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.







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الأمم المتحدة

لبنان

وقف اطلاق النار

الهجرة الدولية




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