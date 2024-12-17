النائب العام يجرى جولة بمدينة الرياض على هامش مشاركته بجمعية النواب العموم العرب فى السعودية

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

في ضوء حرص النيابة العامة على التعاون القضائي الدولي، وعلى هامش زيارة النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى المملكة العربية السعودية؛ لحضور فعاليات اجتماعات جمعية النواب العموم العرب، قام النائب العام والوفد المرافق بجولة بمدينة الرياض، وزيارة الحي المالي KAFD، ومحطة المترو المخصصة له.

وقد استقل النائب العام والوفد المرافق، مترو الرياض من محطة STC إلى محطة المركز المالي KAFD.

وشرح المسئولون عن مشروع قطار الرياض للنائب العام ومرافقيه الخطوات التي تمت حتى تشغيل المترو، والخطوط التي يصل إليها ومساراتها.

وقد أشاد النائب العام بروعة وجمال تصميم محطة المركز المالي، مهنئًا الشعب السعودي الشقيق بافتتاح هذا المشروع الذي يعد أحد أضخم مشروعات النقل العام في العالم، متمنيًا لهم دوام التقدم والازدهار.



النائب العام يجرى جولة بمدينة الرياض



النائب العام يجرى جولة بمدينة الرياض



النائب العام يجرى جولة بمدينة الرياض



النائب العام يجرى جولة بمدينة الرياض



النائب العام يجرى جولة بمدينة الرياض



النائب العام يجرى جولة بمدينة الرياض



النائب العام يجرى جولة بمدينة الرياض



النائب العام يجرى جولة بمدينة الرياض



النائب العام يجرى جولة بمدينة الرياض



النائب العام يجرى جولة بمدينة الرياض