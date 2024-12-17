النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتى يشيد بالتعاون والتنسيق الأمنى مع الإمارات

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أشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بالتعاون والتنسيق الأمني بين دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة.



وأكد الشيخ فهد الصباح - عقب استقباله وفدا إماراتيا برئاسة مدير عام الهوية وجوازات السفر في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الاماراتية اللواء سهيل الخييلي الاثنين - عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وبالتعاون والتنسيق الأمني بين البلدين وبالحرص المشترك على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في إطار تعزيز التكامل والتنسيق للحفاظ على الأمن الجماعي وحماية مكتسبات ومصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن جانبه، أكد الوفد الإماراتي أهمية ما تم بحثه من موضوعات في إطار التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.



وبحث الجانبان قضايا أمنية ذات اهتمام مشترك وسبل تعزيز الجهود في كافة المجالات الأمنية بين البلدين.