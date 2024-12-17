الكشف على 2757 مواطنا فى قوافل طبية مجانية غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلتين طبيتين خلال الايام الماضية فى مناطق برج العرب والعامرية ، حيث تم تنظيم قافلة بمنطقة برج العرب الطبية، على مدار يومين بوحدة بنجر 2 والتي تبعد 31 كم عن اقرب مستشفى (مستشفى برج العرب)

وقافلة أخرى بمنطقة العامرية الطبية؛ على مدار يومين بوحدة حارس والتي تبعد 20 كم عن اقرب مستشفى (مستشفى العامرية)

يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ومبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي و ادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.



وقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية (باطنه-انف و اذن و حنجرة-اطفال-نساء-جراحة- أسنان-عظام-تنظيم اسرة)من خلال 8 عيادات ثابتة و 7 عيادات متنقله، وشارك فيها50 عضواً من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.



وعن القافلة الثانية ، صرحت الدكتورة غادة ندا، أن القافلة ضمت 9 تخصصات طبية (باطنه-انف و اذن و حنجرة-اطفال-نساء-جراحة-أسنان-عظام-تنظيم اسرة -جلدية)من خلال 10عيادات ثابتة و 6 عيادات متنقله بمشاركة 56 عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت الى أنه تم خلال القافلتين توقيع الكشف الطبى على 2757 مريض من أهالي المنطقتين وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم كما تم تحويل 21 حاله إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات او عمل تدخلات اخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقد أضافت الدكتورة رشا جبريل منسق القوافل العلاجية، أنه قد تم خلال القافلتين إجراء 319 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلتين و216 تحليلاً بمعمل الطفيليات علاوة على فحص 449 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 635 مواطن من أهالى المنطقتين فى عدد من الموضوعات الصحية.