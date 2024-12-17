اليوم السابع
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الفراخ 82 جنيه وكرتونة البيض 154 بأسواق الغربية اليوم الثلاثاء 2024/12/17

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 11:40 ص
الفراخ 82 جنيه وكرتونة البيض 154 بأسواق الغربية اليوم الثلاثاء 2024/12/17 بيض
الغربية محمد طارق

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شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية استقرارا في أسعار الدواجن بجميع أنواعها، وكذلك أطباق البيض، وسط إقبال ملحوظ من الأهالي اليوم الثلاثاء الموافق 2024/12/14، بجميع الأسواق الرئيسية والفرعية.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمحلات 82 جنيهاً، وسعر كيلو الفراخ الأحمر 89 جنيهاً، وسعر كيلو الفراخ البلدي 115 جنيهاً، وسعر كيلو البط 110 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو البانيه 215 جنيها، وسعر كيلو الاجنحه 85 جنيهاً، فيما سجل سعر كرتونة البيض البلدي 154 جنيهاً للبلدي، و150 جنيهاً للأحمر، 152 جنيهاً لبيض المائدة.

 

 







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