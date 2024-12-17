العراق والكويت يؤكدان تعزيز أواصر التعاون الثنائي

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أكدت اللجنة الفنية والقانونية العراقية الكويتية، الاثنين، على تعزيز أواصر التعاون الثنائي.



وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أوردته وكالة الأنباء (واع)- أنه عقد، في العاصمة بغداد ، الاجتماع السابع للجنة الفنية والقانونية العراقية الكويتية، والذي ترأس الجانب العراقي رئيس اللجنة العليا السفير عبد الكريم هاشم، ونائب مستشار الأمن القومي عصام السعدي، فيما ترأس وفد الكويت نائب وزير الخارجية السفير جراح جابر الأحمد الصباح، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة، مع التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف.



وأوضح البيان، أن الطرفين تبادلا وجهات النظر بهدف التوصل إلى رؤية فنية مشتركة بين الجانبين، والتي من شأنها أن تُفضي إلى تفاهمات تخدم مصالح البلدين.



وأشار إلى أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات الأخوية بين العراق والكويت، وحرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة.



من ناحية أخرى.. ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اجتماعا مع وفد مؤسسة التمويل الدولية (IFC)؛ لمتابعة مشروع تطوير مطار بغداد الدولي.