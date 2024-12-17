"الصحة اللبنانية": 3 جرحي في غارة إسرائيلية على قضاء صور

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، سقوط 3 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة مجدل زون بقضاء صور في محافظة الجنوب.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن غارة الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة على بلدة مجدل زون، أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.



وكانت الوكالة اللبنانية قد أفادت، في وقت سابق من اليوم، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة مجدل زون، مشيرة إلى هناك معلومات عن سقوط إصابات.



وفي السياق، حلق الطيران المسير والاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاع الغربي بقضاء صور لاسيما في أجواء مدينة صور، وقرى القليلة، ودير قانون رأس العين، وحوش صور، والسهل الممتد بين المنصوري ورأس العين على علو منخفض.



كما قصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدات كفرشوبا وحلتا وشبعا بجنوب لبنان، بالتزامن مع تحليق مسيرات إسرائيلية بكثافة في أجواء قرى حاصبيا والعرقوب.