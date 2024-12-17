السيطرة على حريق نشب بشقة بسوهاج دون حدوث إصابات

سوهاج- محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بشقة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائى ، دون حدوث إصابات بشرية، أو خسائر في الأرواح.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بنشوب حريق بشقة بالطابق الأرضى بإحدى العقارات بسوهاج، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

بالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج، بنشوب الحريق بشقه بالطابق الأرضي بعقار مكون من طابقين ملك المدعو محمد ع م ع 44 سنة مهندس مدني ومقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخماده.

لم ينتج عــن ذلك ثمة إصابات، وإنحصرت التلفيات فى إحتراق بعض المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية وبسؤال مالك الشقة بمضمون ما سبق وأضاف بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.