الرئيس السيسى يشهد كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية

كتب محمد الجالى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، والتى تعقد لأول مرة بمقر الأكاديمية الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.



الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (1)



الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (2)



الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (3)



الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (4)



الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (5)



الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (6)



الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (7)



الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (8)



الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (9)