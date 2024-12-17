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الرئيس السيسى يشهد كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 05:38 م
الرئيس السيسى يشهد كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، والتى تعقد لأول مرة بمقر الأكاديمية الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (1)
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (1)

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (2)
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (2)

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (3)
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (3)

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (4)
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (4)

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (5)
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (5)

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (6)
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (6)

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (7)
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (7)

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (8)
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (8)

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (9)
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (9)

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (10)
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (10)

 







مشاركة

السيسي

الرئيس السيسي

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